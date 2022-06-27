София, , 19:55 — REGNUM Бюджетный комитет Народного собрания (парламента) Болгарии одобрил специальное положение, предусматривающее повышение на 20% заработной платы для сотрудников системы министерства внутренних дел страны. Об этом 27 июня сообщает БНР.

Полиция на отдыхе Дарья Драй © ИА REGNUM

Согласно официальной информации, нововведение коснется более 200 тысяч человек, включая полицейских, тюремных надзирателей, пожарных, спасателей и других структур болгарского МВД. Предполагается также увеличение сумм соответствующих специальных пенсионных выплат и льгот.

Напомним, только с начала нынешнего года в Болгарии состоялось более 40 масштабных выступлений и забастовок правоохранителей с требованием улучшения условий труда и соцобеспечения.

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