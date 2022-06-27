София, 27 июня, 2022, 19:55 — ИА Регнум. Бюджетный комитет Народного собрания (парламента) Болгарии одобрил специальное положение, предусматривающее повышение на 20% заработной платы для сотрудников системы министерства внутренних дел страны. Об этом 27 июня сообщает БНР.

Дарья Драй ИА REGNUM Полиция на отдыхе

Согласно официальной информации, нововведение коснется более 200 тысяч человек, включая полицейских, тюремных надзирателей, пожарных, спасателей и других структур болгарского МВД. Предполагается также увеличение сумм соответствующих специальных пенсионных выплат и льгот.

Напомним, только с начала нынешнего года в Болгарии состоялось более 40 масштабных выступлений и забастовок правоохранителей с требованием улучшения условий труда и соцобеспечения.