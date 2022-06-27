Оттава, , 20:02 — REGNUM Канада вводит ряд новых санкции в отношении шести физических и 46 юридических лиц, связанных с военно-промышленным комплексом России, сообщил 27 июня журналистам глава канадского правительства Джастин Трюдо.

Флаг Канады

Помимо этого в санкционный списки вошли 15 граждан Украины, 13 граждан Белоруссии, а также два предприятия Белоруссии, связанные с Россией.

Пресс-служба Трюдо пока что не предоставила конкретного перечня подпавших под санкции.

Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил, что страны «Большой семёрки» (G7) введут совместный запрет на импорт российского золота, чтобы помешать России получать десятки миллиардов долларов от экспорта редкого металла.

Читайте ранее в этом сюжете: «Переведут станок на трехсменку?» — G7 запретит импортировать золото из РФ