27 июня 2022 | Время чтения 3 мин

В США не все в порядке с экономикой. Это понимают уже и в самой Америке. Подробности от директора по инвестидеям «БКС Мир инвестиций».

Константин Черепанов, , 20:46 — REGNUM На прошлой неделе (20-26 июня) ключевые фондовые индексы США возобновили свой рост: индекс S& P 500 вырос на 6,7%, индекс NASDAQ — на 8,5%, а индекс Dow Jones — на 5,3%. Доходность 10-летних гособлигаций США упала на 7 базисных пунктов, до уровня в 3,16%. В то же время цена нефти за неделю снизилась на 1,9%, до уровня в $113 за баррель.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Ключевым событием недели стало выступление председателя ФРС США. По мнению Джерома Пауэлла, Центробанку США нужны будут «веские основания» замедления инфляции для прекращения увеличения ключевой ставки. Целевой уровень по индексу потребительских расходов составляет 2% годовых (в мае потребительские цены в США выросли на 8,6% год к году). В ходе последней пресс-конференции председатель ФРС сигнализировал, что в июле ставка также может быть повышена на 75 б. п.

Джером Пауэлл Federalreserve

Индексы деловой активности в производственном секторе и сфере услуг США вышли хуже ожиданий. Во вторник, 21 июня, были опубликованы данные по индексу деловой активности в производственном секторе (значение составило 52,4 при прогнозе в 56,0) и сфере услуг (значение составило 51,6 при прогнозе в 53,9). Несмотря на снижение индексов (в мае значения составили 57,0 и 53,4 соответственно), индексы остались в положительной зоне, что продолжает указывать на продолжающееся расширение деловой активности.

ФРС объявила, что крупнейшие банки США смогут справиться с сильной рецессией. В пятницу, 24 июня, были опубликованы результаты стресс-тестирования ФРС 34 крупнейших банков Америки — все банки прошли тест, то есть у банков достаточно капитала для продолжения деятельности в случае наступления серьезных экономических проблем. Гипотетический сценарий для стресс-тестирования включал глобальную рецессию со значительным стрессом на рынках коммерческой недвижимости и корпоративного долга. Федрезерв планирует 27 июня объявить окончательное решение о выплатах дивидендов и проведении выкупа акций банками.

Вышла статистика по уровню потребительского доверия и продажам новых домов. Индекс потребительского доверия Университета Мичигана в июне составил 50 п. (прогноз 50,2 п.). Продажи новых домов выросли в мае на 10,7% после снижения в апреле на 12%. Данные оказались лучше прогнозных, несмотря на рост ипотечных ставок.

Рост (сс) geralt

Доходность 10-летних американских трежерис снизилась за неделю на 7 б. п., до 3,16% на фоне роста рисков рецессии. Чистые размещения долгосрочных облигаций казначейства на прошедшей и этой неделе в объёме $101 млрд не могут оказать значительного давления на доходности.

Китайский рынок недвижимости продолжает штормить. Отдельные долгосрочные (> 3 лет) локальные и международные облигации одной из самых надёжных квазигосударственных компаний — Sino-Ocean торгуются по 50-75% от номинала, но облигации других девелоперов торгуются около 10% от номинала. 30% Sino-Ocean принадлежит China Life (66% в собственности государства — центрального правительства). При этом компании, принадлежащие местным правительствам (провинции), объявляют дефолты, например, GreenLand, принадлежащий Шаньханьской провинции на 47% и на 22% бывшему и текущему топ-менеджменту перенёс срок платежа по облигациям на несколько месяцев. Продажи китайских девелоперов в мае упали на 50-80%, что также отражается и на возможности обслуживать долги.

На этой неделе (27 июня — 3 июля) из важной статистики будут опубликованы данные по объемам заказов на товары длительного пользования и данные по индексу потребительского доверия в США от Conference Board. Также будут опубликованы данные по индексам PMI Китая за июнь.