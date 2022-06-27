Городищенский район, Пензенская область, 27 июня, 2022, 19:49 — ИА Регнум. В Пензенской области после гибели несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Тело погибшего извлекли из водоема в Городищенском районе, сообщает следственное управление СКР по региону.

Водоем

Днем 26 июня подросток утонул в водоеме на базе отдыха, недалеко от станции Никоново. По предварительным данным, юноша не умел плавать и оказался в воде из-за неосторожных действий 18-летнего одноклассника.

ИА REGNUM ранее сообщало, 19 июня компания сверстников проводила время на берегу реки Старая Сура в Пензе Во время купания утонула 15-летняя девочка.

Читайте также: В Пензенской области утонула девушка-подросток