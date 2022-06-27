Вашингтон, 27 июня, 2022, 19:49 — ИА Регнум. Американские авиакомпании отменили порядка 700 рейсов в Соединенных Штатах утром 27 июня, что вызвано резким ростом спроса на путешествия после пандемии коронавируса, а также нехваткой персонала, в том числе пилотов и членов экипажей, сообщает Reuters.

Thomas Naas United Airlines

Согласно данным сайта Flightaware.com, который отслеживает информацию о полетах, общее количество отмененных рейсов в США по состоянию на 6 утра по восточному времени составило 669. Накануне, 26 июня, было отменено почти 860 рейсов.

Такие крупные авиакомпании, как Delta Air Lines, United Airlines и Republic Airlines совместно отменили более 300 рейсов, а American Airlines отменила 51 рейс.

Примечательно, что с нехваткой персонала сталкивается даже американский регулятор Федеральное управление гражданской авиации (FAA).

Напомним, с проблемой нехватки персонала также столкнулись авиакомпании в Европе. Дефицит кадров объясняется тем, что многие работники, уволенные во время пандемии, отказываются возвращаться на работу в аэропортах, предпочитая гибкий график в других профессиях.