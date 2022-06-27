Вашингтон, , 20:39 — REGNUM Арктический танкер с сжиженным природным газом «Николай Евгенов» достиг Тихого океана по Северному морскому пути (СМП). Судно покинуло российский терминал Ямал СПГ в Сабетте 15 июня, сообщает американское издательство GCaptain.

Северный морской путь Иван Шилов © ИА REGNUM

Вслед за «Николаем Евгеновым» следует второй танкер СПГ «Георгий Бруссилов», который вышел из Сабетты 23 июня и прошёл более половины СМП. Согласно данным навигационных порталов, танкеры двигаются в неизвестный порт, а также преодолели путь без ледокольного сопровождения, которое обычно обеспечивало судно «Ямал».

Как сообщало ИА REGNUM, Северный морской путь представляет собой арктический судоходный маршрут протяженностью более 3000 морских миль (5550 километров) между Баренцевым морем недалеко от границы России с Норвегией и Беринговым проливом в северной части Тихого океана. Это кратчайший возможный маршрут между Азией и Европой.