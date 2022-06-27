27 июня 2022 | Время чтения 2 мин

Ксаверий де Местр, , 22:25 — REGNUM Корреспондент американского телеканала CNN Кэтлин Коллинз, комментируя ход переговоров лидеров стран G7 в замке Эльмау в Баварии, указала, что они не упускают случая съязвить в отношении российского лидера Владимира Путина. В Twitter Коллинз написала, что якобы когда премьер-министр Великобритании Борис Джонсон спросил, может ли он не снимать пиджак, он также добавил: «Мы должны показать, что мы жестче Путина». В ответ премьер-министр Канады Джастин Трюдо отпустил плоский комментарий: «Конные прогулки верхом с голой грудью».

Уильям Берд. Шут (фрагмент). 1886

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Американские интернет-пользователи бурно прокомментировали пост журналистки. При этом некоторые выразили мнение, что выставленное на показ пренебрежение западных лидеров навряд ли способствует разрешению растущей напряженности.

«Как вы думаете, что они говорят о Байдене, когда его нет рядом?» — спрашивает @BidensFather.

«Держу пари, они не сказали бы этого ему в лицо», — отмечает @SethMorrison86.

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«Отлично. Как-будто эти шуточки действительно помогут», — указывает @PeabodyAmelia.

«На этом саммите есть много поводов для насмешек», — считает @beholdthetweet.

«Ну… как-то плоско», — подчеркивает @WuffTruffClick.

«И давайте не будем забывать о конных прогулках самого Трюдо», — напоминает @MarilouSeabrook.

«То есть вы хотите, чтобы мы действительно теперь использовали Джастина Трюдо в качестве примера мужественности?» — недоумевает @Jorel04 392 964.

«Им следовало бы отнестись к этому со всей серьезностью. Это экзистенциально важно для миллионов. Возможно, миллиардов», — беспокоится @BarryNa65 863 572.

«В один момент они насмехаются над ним, в другой — боятся его. В один момент Россия патетически слаба, в другой — представляет угрозу для всей Европы. Они когда-нибудь уже определятся со своей позицией?» — задает риторический вопрос @BorisZR.

«Нам нужна эта юмористическая сторона, мир сейчас слишком напряжен», — считает @thomasia_joan.

«Забавно, что G7 превращается в выпуск «Дрянных девчонок» (по вполне заслуженным причинам)», — замечает @AshleyFortune13.

«Обнадеживает, что мировые лидеры все еще находятся на уровне зрелости 10-го класса», — негодует @kevindavidmoss.

«Они соревнуются в остроумии, в то время как многие умирают ради хорошей работы военного комплекса», — пишет @Brent_Plonsky.

«Нами руководят дети, серьезно, что происходит!» — восклицает @mubrown2000.

«Очевидно, что на встрече G7 слишком много тестостерона. Им следовало бы высмеять США за нежелание отстаивать гендерное равенство», — считает @pamabdulaziz.

Как сообщало ИА REGNUM, саммит «Большой семерки» (G7) под председательством Германии проходит 26−28 июня в Баварии.