Москва, 27 июня, 2022, 19:26 — ИА Регнум. США и страны Евросоюза проводят политику, направленную на исключение России из различных международных форматов сотрудничества, однако исключить РФ из FATF вряд ли возможно, заявил корреспонденту ИА REGNUM 27 июня зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку Аркадий Свистунов (ЛДПР).

Michael Jester Мировая ситуация с отмыванием денег. «Чёрный список» стран по версии FATF

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Ранее глава Росфинмониторинга Юрий Чиханкин на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил о попытках ряда государств исключить Россию из международной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

«Это будет показывать, по мнению США и Евросоюза, изоляцию России для всего мира», — сказал депутат.

По его словам, FATF важна для России, а участие нашей страны в организации важно для других участников международной группы.

«Повестка борьбы с криминальными доходами, террористическими, с отмыванием средств в любом случае будет оставаться, потому что эти преступления никуда не делись и в перспективе никуда не денутся. Соответственно, для любых наших партнеров — Индии, Китая, стран Южной Америки, Африки актуально, что Россия продолжает оставаться в этом формате, и Россия сотрудничает на этом поле со всеми остальными странами», — пояснил он.

Свистунов уверен, что у «заклятых друзей» России вряд ли получится в одностороннем порядке исключить страну из FATF.