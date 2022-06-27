Минск, 27 июня, 2022, 20:54 — ИА Регнум. Последние переговоры президента Белоруссии Александра Лукашенко и президента России Владимира Путина были незаурядным событием, если смотреть не только 14 минут официального видео, но и общую канву событий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 июня сообщил председатель оргкомитета белорусского общественного объединения «Гражданское согласие» Артём Агафонов.

Kremlin.ru Владимир Путин и Александр Лукашенко

«Изначально планировалось, что встреча состоится в Гродно, на Форуме регионов России и Белоруссии. Присутствие двух глав государств повысило бы статус мероприятия и это был бы первый визит Путина в Белоруссию за последние три года. Появление его в непосредственной близости от Литвы и Калининградской области тоже стало бы символичным. Форум должен был состояться на этой неделе, однако сценарий был изменен внезапно, и Лукашенко полетел в Россию. Смена сценария никак не анонсировалась. О том, что Лукашенко находится в Завидово и визит продлится целых три дня, мы узнали от пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова», — рассказал Агафонов.

Политик обратил внимание на то, что накануне визита Лукашенко посетил родную деревню и побывал на могиле матери. Часто люди так поступают перед тем, как принять какое-то важное для себя решение. И о том, что на встрече будут приняты какие-то важные решения, говорили обе стороны.

Артём Агафонов «В показанном видео и официальной стенограмме, размещенной на сайте Кремля, есть интересные заявления, но не так, чтобы судьбоносные. Воинственные заявления в адрес западных соседей Александр Григорьевич делал и раньше, на желание заполучить ядерную бомбу тоже намекал неоднократно, а будущие поставки «Искандеров» и вовсе были согласованы заранее. Так что истерику по этому поводу у некоторых комментаторов я не понимаю. Да, Путин с Лукашенко в очередной раз поиграли на нервах западных «партнеров», но не более. Уверен, военная тема была одной из ключевых. Основной разговор вёлся о координации действий в украинском конфликте, заказах для белорусского ВПК и поставках боеприпасов с белорусских складов, сотрудничестве по линии спецслужб. Но об этом нам не расскажут, потому что гостайна. Также уверен, что о непосредственном вовлечении белорусских Вооруженных сил речь не шла — сейчас от этого было бы больше проблем, чем пользы для кампании»

Политик отметил, что на встрече двух лидеров прозвучало немало оптимистичных цифр, характеризующих состояние экономики России и Белоруссии. Это иллюстрация известной истины, что в трудные времена лучше держаться вместе. Особенно это справедливо для Белоруссии. Если до всех санкций на долю России приходилось примерно половина её внешнеторгового оборота, то сейчас, по словам Агафонова, эта цифра может дойти до 60, а то и 70 процентов.

«Сколько бы в Минске не рассуждали про многовекторность, это уже в прошлом. Мир раскололся и пора делать выбор, с кем ты. Для Белоруссии этот выбор очевиден. Поэтому слова Путина о том, что вопросы строительства Союзного государства уже согласованы и теперь дело только в реализации, я воспринял с оптимизмом. Пора. Ход времени ускорился, нужно действовать быстро. Более того, сейчас нужно планировать дальнейшие шаги. Например, санкции в отношении банковского сектора и отключение от SWIFT остро поставили вопрос создания единой финансовой системы и даже перехода на единую валюту», — считает Агафонов.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин и Александр Лукашенко 23−25 июня провели ряд встреч в Завидово Тверской области и Санкт-Петербурге.