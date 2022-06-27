Бухарест, 27 июня, 2022, 19:24 — ИА Регнум. В ближайшее время в Румынии будут резко подняты акцизы на алкогольные напитки и табачные изделия. Об этом 27 июня сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Цитата из фильма «Самогонщики». реж. Леонид Гайдай. 1962. СССР Алкоголь

Согласно официальной информации, соответствующее решение было достигнуто в ходе парламентского заседания представителями двух крупнейших политических сил Румынии — Социал-демократической (СДП) и Национал-либеральной (НЛП) партий, составляющих основу румынского парламента.

Предполагается, что нововведение принесет в казну страны дополнительные десятки миллионов долларов.

По словам премьер-министра Румынии Николае Чукэ, являющегося также президентом НЛП, он будет лично следить за воплощением в жизнь указанного проекта.