Челябинск, 27 июня, 2022, 19:22 — ИА Регнум. В Челябинске власти планируют построить ещё одну поликлинику. Она появится в микрорайоне Чурилово, заявила на аппаратном совещании в мэрии замглавы администрации города Надежда Рыльская.

(сс) Bastiat74 Челябинск

Как пишет Накануне. Ru, объект возведут на пересечении улиц Сергея Герасимова и Конструктора Духова. Горком по имуществу уже заключил договор безвозмездного пользования участка земли для этих целей.

Подрядчик для выполнения проектно-изыскательских работ определили в ходе аукциона. Стоимость таких работ составит 13 млн рублей.