Москва, 27 июня, 2022, 19:18 — ИА Регнум. В Совфеде опровергли планы по привлечению на службу в армии по контракту выпускников школ.

Council. gov. ru Андрей Клишас

Следите за развитием событий в трансляции: «Цели будут достигнуты: спецоперация России на Украине — все новости»

«Позиция парламента останется неизменной, для службы по контракту необходимо пройти полноценное обучение и овладеть военной специальностью. Только так. Никаких контрактников в ближайшие месяцы после призыва», — отметил глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, комитет Госдумы по обороне одобрил поправки, позволяющие юношам, получившим среднее общее образование, заключать контракты на военную службу сразу, а не после трех месяцев срочной службы, как в настоящее время.

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина (КПРФ) сообщила о решении Совета Думы отложить рассмотрение инициативы депутатов Госдумы.