Турин, Италия, , 19:17 — REGNUM На севере Италии в ближайшие дни ожидаются ураганные ветра, грозы и град, сообщили метеорологи 27 июня.

Турин

Температура воздуха в Турине, Генуе, Болонье, Милане, Венеции заметно снизится.

Как сообщалось ранее, в 27 городах Италии был объявлен режим опасности из-за почти 40-градусной жары. Италия страдает и от засухи: проблема затронула в основном северные регионы, уровень воды в реке По снизился на три метра, дно местами обнажено, в озере Маджоре за трое суток уровень воды снизился на метр. Количество осадков, выпавших в 2022 году, почти вдвое ниже нормы.

Фермеры и местные власти просят правительство страны о скорейшей поддержке. Ущерб только для сельского хозяйства страны оценивается в несколько миллиардов евро. Эксперты полагают, что по отдельным видам будет потеряно до трети урожая.