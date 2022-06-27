27 июня 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили информацию о ликвидации иностранных наёмников на Украине, которые были причастны к пыткам и убийствам российских военнослужащих.

Елизавета Коробова, , 20:08 — REGNUM Сообщение Министерства обороны Российской Федерации о том, что в районе Лисичанска (Луганская Народная Республика) Вооружённые силы России обнаружили и уничтожили две украинские диверсионно-разведывательные группы, состоявшие из наёмников, включая «грузинский легион», члены которой были причастны к зверским пыткам и убийствам российских военных, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане оставили свои комментарии об этом 27 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Дейнека. Наемник интервентов (фрагмент). 1931

«Так держать! Работайте, братья!» — обращается Marsel M.

Многие пользователи были рады узнать, что военных преступников, расставшихся со своей человеческой сущностью, настигла долгожданная справедливая кара.

«Земля им, нацистским ублюдкам, стекловатой!» — написал Вадим М.

«Отличная новость! Земля бетоном грузинским нацистам», — указывает Анна Г.

«Кара настигла упырей. Спасибо, отомстили за наших ребят!» — обращается Алексей С.

Пьер Поль Прюдон. Правосудие и Божественное возмездие, преследующие Преступление (фрагмент). 1808

Некоторые комментаторы отмечают, что российские военные отомстили за своих братьев, зверски запытанных членами «грузинского легиона», предав иностранных головорезов земле.

«Отомстили за наших, молодцы!» — пишет Андрей С.

Часть людей полагает, что российское руководство должно поднять все материалы дела и продемонстрировать мировой общественности, какую падаль ликвидировали Вооружённые силы России, очистив тем самым Землю.

«Надо фамилии и морды этих нацистов публиковать, чтобы все видели их!» — считает Нина Е.

«Прекрасная новость! Ещё бы их фото в студию, чтобы весь мир видел: наказание за пытки русских солдат настигнет неизбежно», — советует Игорь М.

«Все личности этих ублюдков следует предать огласке, чтобы потом не записали нацистов в каких-нибудь иностранных туристов, уничтоженных российскими войсками», — предлагает Мария В.

Ряд пользователей указывает на то, что такие маньяки, как члены «грузинского легиона», не должны доживать до суда, потому что для человечества будет лучшим выходом полное от них избавление, причём моментальное и на месте.

«Вот и славно! Все твари, которые пытали наших военных, должны понести заслуженное наказание в виде смерти!» — написала Анастасия М.

«Каждый, кто принимал участие в пытках российских солдат, будет найден и уничтожен! Эти нелюди не имеют права топтать эту землю», — поделился своим мнением Араз Г.

«Я не кровожадная, но если уничтожены те нелюди, которые пытали и издевались над нашими ребятами, то так им и надо! Есть, значит, справедливость и божья кара, хотя бы руками наших же ребят. Пусть спят спокойно наши солдаты, замученные этими гадами. Твари же эти пусть горят в аду! Прости, Господи!» — пишет Марина П.

Нашлись и те, кто уверены, что вскоре и все остальные нацисты будут побеждены российской армией, преданы суду или казнены.

«Скоро вся нацистская нечисть будет уничтожена. Я не сомневаюсь в российской армии! Она с поставленной перед ней задачей стопроцентно справится», — убеждён Глеб Д.

«Украина аккумулировала в себе долгое время разного рода падаль со всего света. С одной стороны — это ужасно, ведь эта нечисть творит настоящий ад. С другой стороны, у российской армии имеется прекрасная возможность за раз очистить мир от большого количества скверны», — подметил Марат П.

Напомним, 27 июня пресс-служба Минобороны РФ сообщила о том, что в районе Лисичанска (Луганская Народная Республика) Вооружённые силы России обнаружили и уничтожили две украинские диверсионно-разведывательные группы, состоявшие из наёмников. Одной из ликвидированных группировок оказался «грузинский легион», члены которого были причастны к зверским пыткам и убийствам российских военных.