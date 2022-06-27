Челябинск, , 19:14 — REGNUM Глава Челябинска Наталья Котова выявила случаи преднамеренного засорения ливневой канализации. Об этом 27 июня она заявила на аппаратном совещании.

Сломанная ливнёвка © Наталья Диева

По словам чиновницы, некие лица специально закрывали ливнёвки мешками с мусором. В итоге во время дождей вода не уходила.

По её словам, тем самым «доброжелатели» «ловят хайп» на этой теме, показывая, что в городе имеются проблемы с ливневой канализацией. Отметим, ранее местные жители жаловались на потопы после дождей.