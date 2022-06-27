Челябинск, 27 июня, 2022, 19:14 — ИА Регнум. Глава Челябинска Наталья Котова выявила случаи преднамеренного засорения ливневой канализации. Об этом 27 июня она заявила на аппаратном совещании.

Наталья Диева Сломанная ливнёвка

По словам чиновницы, некие лица специально закрывали ливнёвки мешками с мусором. В итоге во время дождей вода не уходила.

По её словам, тем самым «доброжелатели» «ловят хайп» на этой теме, показывая, что в городе имеются проблемы с ливневой канализацией. Отметим, ранее местные жители жаловались на потопы после дождей.