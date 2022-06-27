Перуджа, Италия, 27 июня, 2022, 19:12 — ИА Регнум. В июне 2022 года, с приходом жары в Италии резко вырос объем потребления овощей и фруктов, сообщили 27 июня в бизнес-ассоциации Coldiretti.

Amherstburgrecreation.com Овощи фрукты

Рост оценивается в 20%, в среднем расходы итальянской семьи на овощи и фрукты достигли 108 евро в месяц.

Ранее в нескольких десятках городов Италии был введен режим опасности из-за повышения температуры почти до +40 градусов.