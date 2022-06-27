Рим, 27 июня, 2022, 19:11 — ИА Регнум. Зерно с Украины должно быть вывезено до сентября 2022 года, заявил 27 июня премьер-министр Италии Марио Драги.

Pxhere.com Плевелы и зерна

Позже начнет поступать новый урожай, возникнут неразрешимые логистические проблемы, если зерно к тому времени не будет вывезено, добавил он.

Также Драги в очередной раз призвал к «центральной роли ООН» в организации вывоза, но не пояснил, что именно эта организация должна, по его мнению, сделать.