Москва, 27 июня, 2022, 19:34 — ИА Регнум. Известный актёр Павел Прилучный тайно вступил в брак. Об этом сообщил портал NVL 27 июня.

Кадр из сериала Павел Прилучный в сериале «Мажор»

Избранницей актёра стала его коллега Зепюр Брутян, с которой он встречался на протяжении последних нескольких месяцев. Примечательно, что официально новость о браке артисты никаких не комментировали, однако в базе данных юридических лиц Брутян теперь числится под фамилией Прилучная.

Ранее Павел Прилучный состоял в браке лишь однажды: с 2011 по 2020 год он был женат на Агате Муцениеце. Позднее актёр встречался с артисткой Мирославой Карпович.