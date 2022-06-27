Рим, 27 июня 2022, 19:09 — REGNUM Запад должен навсегда покончить с «энергозависимостью от России», заявил 27 июня премьер-министр Италии Марио Драги.
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Даже когда цены на га вновь снизятся, «нельзя допустить» прежнего уровня «зависимости», нельзя повторить «ошибки 2008 года», отметил он.
Ранее Драги сообщил, что доля российского в общем объеме газа в Италии в 2022 году снизилась с 40% до 25%.