Казань, , 19:07 — REGNUM В Казани 34-летняя женщина обманула 13 человек, которым причинила ущерб на сумму более 2 млн рублей. Вину женщина не признала, но часть средств возместила. Суд назначил ей наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, сообщает прокуратура РТ.

Молоток судьи Pixabay.com

С апреля 2019 года по сентябрь 2020 злоумышленница, пользуясь доверительными отношениями, просила знакомых оформить на себя кредиты на покупку мобильных телефонов. Долги женщина обещала погашать самостоятельно. Знакомые передавали горожанке приобретенные гаджеты, которыми она распоряжалась по своему усмотрению. Женщина сначала погашала долги, а потом переставала платить по кредитам, ссылалась на финансовые трудности.

Также обманным путем она получила доступ к банковским счетам нескольких знакомых, после чего похитила оттуда деньги.

Суд признал женщину виновной в мошенничестве и краже.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии 35-летняя женщина симулировала симптомы неврологического заболевания и предоставляла документы с недостоверными сведениями о состоянии здоровья и социальном статусе инвалида.

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