Северодвинск, Архангельская область, 27 июня 2022, 20:24 — REGNUM В городе Северодвинск на территории «Севмаша» состоялась торжественная церемония закладки подводного аппарата проекта 03 660 «Ясон». Заказчиком является компания «Газпром».
Подводный обитаемый аппарат, способный работать на глубине до 2250 метров, будет обладать обзором 270 градусов и водоизмещением около 15 тонн. Мини-субмарина строится для обследования газотранспортной инфраструктуры, монтажа подводных конструкций, а также исследования дна и геологоразведки.
Как заявляют конструкторы, объект может работать в пресной и морской воде.
Георгий Фокин, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» подчеркнул, что проект станет серийным, а потребности Газпрома уже определены.
Как сообщало ИА REGNUM, вторая серийная многоцелевая атомная подводная лодка проекта 885М «Красноярск», которая строится на российской судоверфи «Севмаш» в Северодвинске, впервые вышла на заводские ходовые испытания в Белое море.
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