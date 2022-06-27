Северодвинск, Архангельская область, 27 июня, 2022, 20:24 — ИА Регнум. В городе Северодвинск на территории «Севмаша» состоялась торжественная церемония закладки подводного аппарата проекта 03 660 «Ясон». Заказчиком является компания «Газпром».

Пресс-служба АО «ПО «Севмаш» Цех предприятия «Севмаш»

Подводный обитаемый аппарат, способный работать на глубине до 2250 метров, будет обладать обзором 270 градусов и водоизмещением около 15 тонн. Мини-субмарина строится для обследования газотранспортной инфраструктуры, монтажа подводных конструкций, а также исследования дна и геологоразведки.

Как заявляют конструкторы, объект может работать в пресной и морской воде.

Георгий Фокин, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» подчеркнул, что проект станет серийным, а потребности Газпрома уже определены.

Как сообщало ИА REGNUM, вторая серийная многоцелевая атомная подводная лодка проекта 885М «Красноярск», которая строится на российской судоверфи «Севмаш» в Северодвинске, впервые вышла на заводские ходовые испытания в Белое море.

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