София, 27 июня 2022, 19:05 — REGNUM Представители Бюджетного комитета Народного собрания (парламента) Болгарии отказались от идеи резкого повышения акцизов на табак и табачные изделия в стране. Об этом 27 июня сообщает БНР.
Согласно официальной информации, соответствующее решение было принято в рамках предварительного обсуждения изменений в государственный бюджет Болгарии. Таким образом нардепы выразили свою поддержку этому сельскохозяйственному сектору, находящемуся в глубоком кризисе.
Напомним, ранее депутаты указанного Комитета отклонили план ряда болгарских политических сил относительно снижения налога на добавленную стоимость для основных категорий продуктов питания в стране.
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