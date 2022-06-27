София, 27 июня, 2022, 19:05 — ИА Регнум. Представители Бюджетного комитета Народного собрания (парламента) Болгарии отказались от идеи резкого повышения акцизов на табак и табачные изделия в стране. Об этом 27 июня сообщает БНР.

Марк Шагал. Понюшка табака. 1912

Согласно официальной информации, соответствующее решение было принято в рамках предварительного обсуждения изменений в государственный бюджет Болгарии. Таким образом нардепы выразили свою поддержку этому сельскохозяйственному сектору, находящемуся в глубоком кризисе.

Напомним, ранее депутаты указанного Комитета отклонили план ряда болгарских политических сил относительно снижения налога на добавленную стоимость для основных категорий продуктов питания в стране.