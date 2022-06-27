Милан, Италия, 27 июня, 2022, 19:01 — ИА Регнум. Власти Италии рассматривают возможность введения лимитов на потребление воды в регионах, страдающих от засухи, заявил 27 июня глава национальной службы гражданской обороны Фабрицио Курчио.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Вода в ладонях

Количество осадков в ряде регионов страны в этом году вдвое ниже нормы, проблемы возникают у фермеров и энергетиков, растет и пожарная опасность, отметил он.

Как сообщалось ранее, проблема затронула в основном северные регионы Италии: уровень воды в реке По снизился на три метра, дно местами обнажено, в озере Маджоре за трое суток уровень воды снизился на метр.

Фермеры и местные власти просят правительство страны о скорейшей поддержке. Ущерб только для сельского хозяйства страны оценивается в несколько миллиардов евро. Эксперты полагают, что по отдельным видам будет потеряно до трети урожая.