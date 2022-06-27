Палермо, Италия, 27 июня, 2022, 18:59 — ИА Регнум. В 27 городах Италии жителей предупредили об угрозе из-за жары, передают национальные СМИ 27 июня.

Цитата из к/ф «Белое солнце пустыни». Реж. Владимир Мотыль. 1970. СССР Жара

В большинстве этих населенных пунктов введен «оранжевый» режим опасности, в двух (Палермо и Перудже) — «красный» (максимальный).

Температура воздуха в целом ряде регионов страны поднимется почти до +40 градусов.