Карталы, Челябинская область, 27 июня, 2022, 18:58 — ИА Регнум. В Челябинской области мошенники оформили на жителя Карталинского района кредит на сумму 743 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Maxpixel.freegreatpicture.com Телефонный мошенник

Пострадавшим оказался гражданин 1983 года рождения. Ему позвонило лицо, представившееся сотрудником сотрудником оператора сотовой связи, и предложило отключить якобы подключённые дополнительные платные услуги. Мужчина согласился. А затем ему пришло несколько смс-сообщений, в том числе с кодом, который гражданин сообщил неизвестному.

Таким образом на пострадавшего оформили кредит. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Проводится расследование.