Москва, 27 июня, 2022, 19:00 — ИА Регнум. Истинные причины сложившего продовольственного кризиса — в действиях Запада, в том числе в их агрессивной санкционной политике. На эту тему провели беседу по телефону вечером 27 июня российский и бразильский президенты Владимир Путин и Жаир Болсонаро.

Kremlin.ru Владимир Путин и Жаир Болсонару

Анализируя ситуацию в сфере продовольственной безопасности, президент РФ изложил собеседнику «развёрнутую оценку причин возникновения сложной ситуации на мировом рынке сельскохозяйственной продукции и удобрений».

Он подчеркнул, что для нормализации ситуации нужно скорее восстанавливать обрушенную западными санкциями «архитектуру свободной торговли продовольственными товарами и удобрениями».

А что касается России, она и дальше будет выполнять свои обязательства «по обеспечению бесперебойных поставок российских удобрений бразильским аграриям».

Участники переговоров выразили друг другу свою готовность последовательно укреплять стратегическое партнёрство стран. Москва и Бразилиа готовы расширять взаимовыгодное сотрудничество в различных областях, и прежде всего — в сельском хозяйстве и энергетике.

Читайте также: Путин сравнил объёмы экспорта зерна из России и с Украины

Напомним, Запад в рамках информационной войны против России выдвинул одно из обвинений, используя тему продовольственного кризиса. Москва не раз опровергала правомочность такой постановки вопроса как «миру грозит голод из-за российской спецоперации на Украине».