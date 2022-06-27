Вашингтон, 27 июня, 2022, 19:32 — ИА Регнум. Известный рэпер Roddy Ricch (Родрик Уэйн Мур-младший) представил видео на сингл Real Talk. Об этом сообщил портал GRM Daily 27 июня.

Кадр из клипа Real Talk Roddy Ricch

Центральной локацией опубликованного ролика стала пустыня, по которой на внедорожниках разъезжает музыкант вместе с друзьями. В съёмках клипа также поучаствовал продюсер Mustard (Дижон Исайя Макфарлейн), ответственный за инструментальную часть в недавнем мини-альбоме рэпера.

Напомним, 24 июня 2022 года Roddy Ricch выпустил новый мини-альбом. Проект получил название The Big 3 и включил в себя три сольные композиции.