Казань, , 18:48 — REGNUM В Татарии 27 июня объявлен старт заявочной кампании конкурса грантов некоммерческим организациям на реализацию социально-значимых проектов в сфере молодежной политики. Максимальная сумма поддержки составит 500 тыс. рублей, общий призовой фонд конкурса — 4,2 млн рублей, сообщает министерство по делам молодежи РТ.

Молодежь Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Как отметила замминистра по делам молодежи РТ Алла Кондратьева, конкурс направлен на развитие молодежных сообществ и организаций в республике. Отбор проходит по двум номинациям: «Профилактика наркомании среди населения республики Татарстан» и «Патриотическое воспитание».

Заявки принимаются до 26 июля, итоги объявят 10 сентября 2022 года. Реализация проектов запланирована с 12 сентября.

Ранее ИА REGNUM сообщало, 26 июня в Москве, Калининграде, Казани, Владивостоке, Махачкале, Нижнем Новгороде, Мурманске, Красноярске, Екатеринбурге и на мысе Тарханкут в Крыму проходили фестивали культуры, образования, карьеры и досуга.

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