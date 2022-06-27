Кострома, , 19:49 — REGNUM К концу 2022 года все населённые пункты Костромской области перейдут на систему раздельного сбора мусора. Об этом со ссылкой на директора регионального департамента ЖКХ Сергея Кралина сообщает ГТРК «Кострома».

Раздельный сбор мусора Patrick

Костромичей обяжут отделять пищевые отходы от других видов мусора. Для этого область закупила 2713 контейнеров для стекла, пластика и металла. В ближайшее время их установят в «крупных» райцентрах области. О каких именно городах идёт речь, не уточняется.

Сейчас сбором и сортировкой мусора в Костромской области занимается региональный оператор — фирма «Экотехноменеджмент». Как именно будет проходить реформа, каким образом это скажется на тарифах и каким образом горожан будут обязывать соблюдать новые нормы — пока неизвестно. В разговоре с ИА REGNUM пресс-служба администрации региона отметила, что документов на этот счёт ещё не подписано, но пообещала предоставить разъяснения в ближайшее время.

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