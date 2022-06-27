27 июня 2022 | Время чтения 2 мин

Светлана Рыбина, , 18:55 — REGNUM Совместное заявление лидеров стран «Большой семёрки» (G7), согласно которому они будут продолжать изучать новые пути для изоляции Российской Федерации от участия в мировых рынках, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение к этому 27 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Франс Франкен Младший. Кухня ведьм. Подготовка к шабашу (фрагмент). 1610

«Муравьи обсуждают, как завалить слона. Главное — перевернуть, а там затопчем», — шутит Ник В.

Многие пользователи расценили такие намерения стран «Большой семёрки» как желание бандита принудить кого-то подчиняться его воле.

«Воровской междусобойчик собрался. Грязные дела обсуждают», — отметила Елена И.

«Бандиты из Европы уже открыто обсуждают новые возможные меры, чтобы насолить нашей стране. Переиграли они в политику, по тонкой грани ходят», — отметила Поля М.

Давид Винкбонс. Разбойники

Некоторые комментаторы отмечают, что западные страны даже не рассматривают возможность искать какие-либо компромиссы с Российской Федерации.

«Колониальный разум. Колониальные порядки. Запад не хочет (или не может) меняться!» — считает Александр И.

Часть людей полагает, что Россия обязательно найдёт, чем ответить лидерам стран G7 на их агрессивные потуги.

«Они там в себе вообще? Отрезать они хотят. Пора их самих отрезать от наших ресурсов, причём насовсем. Найти куда сбывать для нас не представляет каких-либо проблем. Ещё надо ввести санкции на покупку наших ресурсов у третьих лиц, либо же пусть отстёгивают значительную сумму за такую услугу», — пишет Ксения Ш.

Ряд пользователей указывает на то, что, пока «Большая семёрка» пытается отрезать Россию от рынков, российское руководство уже налаживает контакты с крупнейшими мировыми игроками.

«После триумфального выступления на саммите БРИКС президент России убыл с дружественным визитом в Таджикистан и Туркменистан. Одно из вероятных направлений сотрудничества — новейший газопровод в Пакистан и Индию, там газовый рынок бездонный, суперпремиальный! Так кого там G7 решила отрезать? Может быть, получится так, что они отрежут себя от всего цивилизованного мира», — указывает Александр И.

Нашлись и те, кто отмечают, что Россию невозможно отрезать от рынков, потому что она является основным поставщиком сырья, поэтому изгоями в этой ситуации могут остаться только страны «Большой семёрки».

«У них нет шансов отрезать Россию. Они своими действиями изолируют себя от остального мира. Если прямо сейчас Россия откажется поставлять всё, что США и ЕС необходимо, то через месяц у них в магазинах будут пустые полки и все производства встанут колом», — поделился своим мнением Николай З.

«А давайте страны G7 отрежем от продовольствия, нефти, газа, урана, металла и прочих полезных ископаемых, дерева? Во смеху-то будет! Всё это дело миллиардный рынок Азии, Африки и Ближнего Востока скушает с радостью», — считает Константин У.

«От рынков решили отрезать? Дак все ресурсы у нас, дебилы! Вся таблица Менделеева и энергоресурсы. Владимир Владимирович, выключайте уже рубильник. Как же эти западные страны задолбали!» — просит Анатолий Б.

Напомним, 27 июня лидеры стран «Большой семёрки» сделали совместное заявление, согласно которому они будут продолжать изучать новые пути для изоляции Российской Федерации от участия в мировых рынках.