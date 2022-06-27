Санкт-Петербург, , 18:45 — REGNUM Санкт-Петербург в 2022 году отправит два рейса лихтеровоза «Севморпуть» до Дальнего Востока. Об этом 27 июня сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире «Радио России», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Лихтеровоз «Севморпуть» Терский берег

«Будем усиливать меры по оптимизации транспортных потоков. Усиление таможенного и пограничного контроля. Грузы из Белоруссии на Дальний Восток и в страны Юго-Восточной Азии наш город сможет отправлять по Северному морскому пути. В этом году совместно с Атомфлотом отправим два рейса лихтеровоза «Севморпуть», — сообщил Беглов.

Губернатор добавил, что портовики Петербурга готовы увеличить частоту таких рейсов и объем грузопотока. Сделать это позволяют логистика и портовые мощности. Глава города уже доложил об этом Государственной комиссии по вопросам развития Арктики.

По данным правительства Петербурга, в городе имеется 200 предприятий, которые имеют арктические компетенции. Они ведут напряжённую работу.