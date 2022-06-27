Вашингтон, 27 июня, 2022, 18:33 — ИА Регнум. Военные грузы НАТО на территории Украины подвергаются эффективным ракетным ударам Вооруженных сил России, заявил 27 июня советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

По его словам, российской армии удаётся поражать объекты военной инфраструктуры Украины, где хранится вооружение, поставленное странами НАТО. Поэтому придётся увеличивать финансирование новых поставок военной помощи Украине.

Кроме того, конгрессмен Майк Куигли, входящий в комитет по разведке, заявил, что Россия уже уничтожила часть западного вооружения, и Вашингтону уже сейчас надо рассматривать вопрос замещения этой военной техники в условиях её дефицита.