Калининград, , 19:30 — REGNUM Известный актёр Дмитрий Нагиев пострадал во время участия в театральной постановке. Об этом 27 июня написало издание «Газета.ru».

Дмитрий Нагиев OfficialTrailers.ru

Как сообщил источник, инцидент произошёл во время спектакля «Кыся» в Калининграде, в котором также был задействован Нагиев. На артиста обрушились декорации, в результате чего он получил ушиб правой голени и несколько ссадин.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Дмитрий Нагиев снимется в новом фильме Сарика Андреасяна под названием «Охотник». В предстоящей ленте актёр сыграет роль отшельника, потерявшего зрение во время охоты в лесу.

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