Калининград, 27 июня, 2022, 19:30 — ИА Регнум. Известный актёр Дмитрий Нагиев пострадал во время участия в театральной постановке. Об этом 27 июня написало издание «Газета.ru».

OfficialTrailers.ru Дмитрий Нагиев

Как сообщил источник, инцидент произошёл во время спектакля «Кыся» в Калининграде, в котором также был задействован Нагиев. На артиста обрушились декорации, в результате чего он получил ушиб правой голени и несколько ссадин.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Дмитрий Нагиев снимется в новом фильме Сарика Андреасяна под названием «Охотник». В предстоящей ленте актёр сыграет роль отшельника, потерявшего зрение во время охоты в лесу.