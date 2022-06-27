Салехард, 27 июня, 2022, 18:30 — ИА Регнум. Ямальские волонтёры собрали миллион рублей на помощь ветеранам в рамках всероссийской акции «Красная гвоздика». Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Пресс-служба губернатора ЯНАО Сбор средств акции «Красная гвоздика»

Это почти на 300 тысяч рублей больше, чем в прошлом году, отмечают в правительстве ЯНАО. Средства будут направлены на оказание помощи ветеранам всех поколений: Великой Отечественной войны, боевых действий в Афганистане, Чечне, Сирии и других, их родные или представители.

«Наши волонтёры активно взаимодействовали с жителями региона. Даже в самых отдалённых посёлках об акции «Красная гвоздика» знали, присоединялись к ней. Средства от приобретённых значков передаём в фонд, сумма фиксируется конкретно за Ямалом. Поэтому каждый участник акции может быть уверен, он внёс вклад в оказание помощи ветеранам округа», — руководитель регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» Бэлигма Ринчинова.

Во всех муниципалитетах» Волонтёры Победы» готовы проконсультировать, помочь с оформлением инвалидных кресел-колясок, слуховых аппаратов, протезов, а также медикаментов.