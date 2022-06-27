Кузнецкий район, Пензенская область, , 18:28 — REGNUM На территории Кузнецкого лесничества Пензенской области за прошедшие выходные дни (25-26 июня) обнаружили и ликвидировали лесной пожар общей площадью 1,7 га. Об этом сообщает пресс-служба регионального минлесхоза.

Лесной пожар в Пензенской области Minleshoz. pnzreg.ru

Всего по состоянию на 27 июня в Пензенской области ликвидировано 10 лесных пожаров, площадь пройденная огнем составила 15,8 га.

Жителей области в случае обнаружения лесного пожара или возгораний рядом с лесным массивом просят сообщать в экстренные службы для оперативного реагирования.

ИА REGNUM напоминает, в 2022 году на реализацию мероприятий по предупреждению пожаров, охрану и восстановление лесных ресурсов в Пензенской области направят 83 млн рублей, из них более 17 млн рублей выделяется на приобретение лесопожарной спецтехники.

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