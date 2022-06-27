Москва, 27 июня, 2022, 18:25 — ИА Регнум. Соглашение о проведении совместных контрольных мероприятий по вопросам соблюдения порядка зачисления и распределения сумм ввозных таможенных пошлин, их перечисления в доход бюджетов государств — членов Евразийского экономического союза внес в Госдуму на ратификацию президент РоссииВладимир Путин, передает 27 июня корреспондентИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Подписанный в Москве 16 ноября 2021 года документ направлен на реализацию пункта 53 Протокола о порядке зачисления и распределения сумм ввозных таможенных пошлин, их перечисления в доход бюджетов государств-членов и основан на необходимости обеспечения полноты и своевременности поступления сумм ввозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие) в доход бюджетов государств — членов союза.

«Соглашением предусматривается, что проверка соблюдения уполномоченными органами государств — членов Евразийского экономического союза положений протокола осуществляется ежегодно высшими органами государственного финансового контроля государств — членов Евразийского экономического союза в рамках совместных контрольных мероприятий», — говорится в сопроводительных материалах.