Лондон, 27 июня, 2022, 19:29 — ИА Регнум. Известный актёр Кристиан Бэйл рассказал, что может вернуться к роли Бэтмена в кино. Об этом сообщил портал Comicbook 27 июня.

Цитата из к/ф «Темный рыцарь» реж Кристофер Нолан. 2008. США, Великобритания Кристиан Бэйл в роли Брюса Уэйна

«Мы заключили сделку с Крисом Ноланом, сказав друг другу: «Смотри, делаем три фильма, если посчастливится. А потом уходим. Не будем задерживаться слишком долго». Мне кажется, было бы здорово, если бы Крис сказал: знаешь, у меня есть ещё одна история. И если бы он захотел рассказать её вместе со мной, я бы согласился», — заявил Бэйл. В то же время актёр признался, что каких-либо разговоров с Warner Bros. о его возвращении к супергеройской роли не было.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Кристиан Бэйл рассказал о том, что не смотрел «Бэтмена» Мэтта Ривза. Помимо этого, актёр отметил, что практически никогда не смотрит фильмы со своим участием.