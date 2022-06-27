Пенза, 27 июня, 2022, 18:12 — ИА Регнум. В Пензенской области за 2016–2021 годы доля молодых людей в общей численности населения сократилась с 17,7% до 15,3% (с 237,8 до 193,9 тыс. человек). Соответствующие данные в День молодежи, 27 июня, публикует Пензастат.

Леонид Герасимов. Советская молодежь (В выходной день). 1945

По официальным данным численность молодежи в Пензенской области уменьшается в связи с деформациями в естественном и миграционном движении населения. Среди прибывших в Пензенскую область в прошлом году молодые люди составили 2793 человека, или 31,5%, уехали из региона 3575 человек (31,4%). Доля молодежи среди перемещающихся по области людей составила 25,1% (2931 человек).

По состоянию на 1 января 2022 года в Пензенской области насчитывалось 193 915 человек в возрасте от 14 до 30 лет, или 15,3% от всего населения региона. Среди них юношей 99 718 человек (51,4%), девушек — 94 197 человек (48,6%). В городской местности проживают 134 150 молодых людей, или 69,2% от всей молодежи региона, а в селе — 59 765 человек, или 30,8%.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензенской области за январь–март 2022 года родился 2091 ребенок, из них 1085 мальчиков и 1006 девочек.

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