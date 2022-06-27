Вашингтон, , 18:19 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена практически разработала новую версию сделки по иранской ядерной программе, однако окончательное решение остается за Тегераном, сообщил 27 июня помощник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

Надпись на стене в Иране «Долой США» Иван Шилов © ИА REGNUM

«США придерживаются прямолинейной политики в отношении Ирана: мы не намерены допустить того, чтобы Иран обзавелся ядерным боезарядом. По нашему мнению, наилучшим способом предотвратить это является дипломатическая договоренность», — заявил Салливан, выступая на брифинге в рамках саммита G7 в баварском замке Эльмау.

Дипломат отметил, что «взаимное возвращение к СВПД отвечает интересам Соединенных Штатов и их партнеров».

«Сделка находится на столе [переговоров], она доступна Ирану. И Ирану предстоит решить, хочет он ее принять или нет», — объяснил советник американского лидера.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС также будет содействовать переговорам Ирана и США по ядерной сделке.

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