Москва, 27 июня, 2022, 18:10 — ИА Регнум. Страны и организации, противостоящие терроризму и его финансированию, никогда не откажутся от сотрудничества с Россией, заявил корреспонденту ИА REGNUM 27 июня зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный («Единая Россия»).

Michael Jester Мировая ситуация с отмыванием денег. «Чёрный список» стран по версии FATF

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Ранее глава Росфинмониторинга Юрий Чиханкин на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил о попытках ряда государств исключить Россию из международной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

«Невозможно противодействовать международному терроризму, финансированию терроризма, не объединив усилия. Это как раз тот случай, когда танго можно танцевать только вдвоем, а в данном случае с другими странами, со всеми странами», — сказал депутат.

Терроризм уже давно вышел за границы одного региона и одного государства. Это то зло, с которым нужно бороться исключительно вместе, уверен Выборный.

«Россия всегда была приверженцем норм международного права. Тем более Россия не раз сделала заявление о том, что с таким злом, как терроризм, нужно бороться сообща», — пояснил политик.

Выборный рассказал, что есть целый ряд стран, с которыми Россия активно взаимодействует по этому направлению. В частности, на площадке ОДКБ созданы правовые механизмы, которые предусматривают единый список террористических организаций.

«Мы тесно взаимодействуем и с другими организациями — ШОС, БРИКС, целым рядом других стран, которые не на словах, а на деле хотят противодействовать этому злу, и они никогда не откажутся от взаимодействия на этот счет с Россией», — подчеркнул парламентарий.