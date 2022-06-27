Мадрид, , 19:28 — REGNUM Испанский актёр Антонио Бандерас и британский композитор Эндрю Ллойд Уэббер создали собственную продюсерскую компанию. Об этом написало издание Variety 27 июня.

Антонио Бандерас Цитата из к/ф «Боль и слава». Реж. Педро Альмодовар. 2019. Испания

Как сообщил источник, компания получила название Amigos Para Siempre («Друзья навеки»), а её основной задачей станет организация испаноязычных киноверсий мюзиклов и театральных постановок. Отмечается, что уже в ближайшее время будут представлены первые адаптации таких мюзиклов Уэббера, как «Призрак оперы», «Бульвар Сансет» и «Эвита».

Напомним, Эндрю Ллойд Уэббер является автором 21 мюзикла. Наиболее знаковыми работами Уэббера на театральной сцене являются «Кошки», «Призрак Оперы» и «Бульвар Сансет».

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