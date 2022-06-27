Волжский, Волгоградская область, 27 июня, 2022, 18:00 — ИА Регнум. Задержаны двое инструкторов-спасателей аквапарка в Волжском Волгоградской области, где погиб 13-летний мальчик, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 июня в пресс-службе СУ СК по региону.

Скриншот страницы sledcom.ru Следственный комитет

Следователи установили, что подозреваемые выполняли свои обязанности не имея, при этом, соответствующего образования и навыков, в том числе по оказанию первой медицинской помощи. Решается вопрос об избрании меры пресечения для инструкторов.

Как сообщало ИА REGNUM, мальчик приехал на отдых в аквапарк с семьёй из Астрахани, он скатился с горки и утонул. На видеозаписи с камер наблюдения видно, что ребёнок провёл в воде более шест минут, провёл в воде более шести минут, однако ни спасатели, ни другие работники аквапарка не увидели тонущего ребёнка.