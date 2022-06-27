Вашингтон, , 18:21 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена готова отправить киевскому режиму современные средства противовоздушной обороны (ПВО) средней и большой дальности, а также артиллерийские снаряды и радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, сообщил 27 июня журналистам помощник Бадена по национальной безопасности Джейк Салливан.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Я готов подтвердить, что мы и правда находимся в процессе завершения работы над пакетом, включающим современные средства ПВО. Как [Байден] заявил президенту [Украины Владимиру] Зеленскому, мы и правда намерены завершить работу над пакетом, включающим современные средства ПВО средней и большой дальности для Украины, а также некоторые другие элементы, в которых есть острая необходимость, включая боеприпасы для артиллерии и контрбатарейные радары», — передает слова Салливана пресс-служба Белого дома.

Отметим, что США уже поставили Украине более 100 гаубиц, стволов для артиллерийских орудий M777.

«Чтобы артиллерия продолжала быть эффективной, ей необходимы постоянные поставки боеприпасов, и мы обеспечиваем их на постоянной основе. Контрбатарейные радары помогают Украине получить преимущество в артиллерийском бою, потому что они помогают им лучше понимать, с чем они сталкиваются», — добавил советник Байдена.

Напомним, что с момента прихода Байдена в Белый дом в 2021 году США выделили Киеву военную помощь в размере примерно $6,8 млрд. При этом более $6,1 млрд были выделены с февраля 2022 года. Всего с 2014 года Штаты предоставили киевскому режиму военную помощь на сумму более $8,7 млрд.

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