Рим, , 17:54 — REGNUM Министерство здравоохранения Италии объявило о наивысшем, «красном», уровне погодной опасности, сообщает 27 июня официальный сайт ведомства.

Жара Pixabay.com

Режим наивысшей погодной опасности введен в Риме и ещё 11 итальянских городах из-за жары.

Сильная жара отмечается в центральных и южных районах Италии. При этом 28 июня из-за африканского антициклона ожидается новое повышение температуры воздуха.

Отмечено, что 29 июня «красный» уровень погодной опасности будет распространен уже на 19 городов Италии.

Населению рекомендовано по возможности не покидать свои дома, пить больше воды и воздерживаться от повышенных физических нагрузок.

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