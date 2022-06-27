Липецк, , 17:54 — REGNUM В Липецке в ночь с 24 на 25 июня в мусорном контейнере на улице Зегеля нашли тело 21-летнего местного жителя, сообщили «Вести Липецк».

Мусорный контейнер Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Полицию вызвали жильцы дома № 11. Они сообщили, что видели компанию молодых людей, которые несколько раз увозили мусорный бак с контейнерной площадки за гаражи.

Компанию задержали. Сообщается, что среди них есть несовершеннолетние. Следственный комитет организовал проверку, в ходе которой будет установлена причина смерти юноши.